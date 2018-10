Pédophilie: 3 ans requis à Orléans contre le prêtre abuseur, un an ferme contre l'évêque

(Belga) Le procureur Nicolas Bessone a requis de la prison ferme mardi soir devant le tribunal correctionnel d'Orléans, contre un prêtre accusé d'atteintes sexuelles sur mineurs en 1993 et contre l'évêque qui ne l'avait pas dénoncé.

"Ce jugement doit être un électrochoc", a affirmé le procureur au moment des réquisitions. Trois ans, dont six mois avec sursis, ont été requis contre l'abbé Pierre de Castelet, 69 ans, qui comparaît pour des attouchements sur des mineurs de 15 ans, de jeunes garçons, lors d'un camp organisé par le Mouvement eucharistique des jeunes pendant l'été 1993. Concernant Mgr André Fort, 83 ans, évêque d'Orléans de 2002 à 2010, qui ne s'est pas présenté au tribunal pour raisons médicales, le procureur a requis un an ferme avec mandat d'arrêt. Le dignitaire catholique n'avait pas informé la justice lorsqu'une des parties civiles, Olivier Savignac, lui avait adressé en 2008 une lettre faisant état de ces attouchements de la part de l'abbé. Mgr Fort s'était contenté d'éloigner le prêtre de tout contact avec les jeunes. Ce n'est qu'après l'arrivée du nouvel évêque, Mgr Jacques Blaquart, que la justice sera saisie. Le père de Castelet a été mis en examen en 2012 pour agressions sexuelles et Mgr Fort en 2017 pour ne pas avoir dénoncé ces actes.