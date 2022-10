Pérou: 54 morts depuis septembre à cause de boissons frelatées vendues dans le commerce

(Belga) Au moins 54 personnes sont mortes au Pérou depuis septembre après avoir bu des boissons frelatées au méthanol, un alcool impropre à la consommation, mises légalement sur le marché, a annoncé lundi le ministère péruvien de la Santé (Minsa).

"Nous avons enregistré 117 cas d'empoisonnement au méthanol, dont 54 personnes en sont mortes entre septembre et octobre", a déclaré à l'AFP Eduardo Ortega, directeur général du Centre national d'épidémiologie, de prévention et de contrôle des maladies du Minsa. Le ministère de la Santé a mis en garde contre la présence de méthanol dans deux boissons alcoolisées gazeuses commercialisées sous la marque "Punto D Oro", une vodka aromatisée au fruit de la passion et une autre à la piña colada. Dans un communiqué, il exhorte "les fabricants, les importateurs et les négociants de boissons alcoolisées à ne pas utiliser d'alcool méthylique ou de méthanol dans leur production afin de préserver et de garantir le bien-être de la population". Selon le Methanol institute (MI), qui représente l'industrie dans le monde, le méthanol est souvent ajouté délibérément et illégalement aux boissons alcoolisées comme alternative moins chère à l'éthanol. Les cas d'intoxication ont commencé à être signalés à la mi-septembre dans au moins neuf hôpitaux publics de la capitale péruvienne. En septembre, à l'hôpital Sergio Bernales du district de Comas, au nord de Lima, 25 personnes ont été déclarées mortes après avoir consommé des boissons Punto D Oro. "Nous n'avons pas eu depuis 2010 autant de cas enregistrés d'intoxication au méthanol. Il s'agit du chiffre le plus élevé de ces dernières années", a relevé M. Ortega. En 2010, selon les autorités, il y avait eu sept cas recensés d'empoisonnement au méthanol. L'intoxication au méthanol peut provoquer de graves vomissements, convulsion et cécité, et, dans de nombreux cas, entraîner la mort. (Belga)