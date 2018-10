Pérou: Fujimori hospitalisé après l'annulation de sa grâce par la justice

(Belga) La justice péruvienne a annulé mercredi la grâce accordée fin 2017 à l'ancien président du Pérou Alberto Fujimori, condamné pour crimes contre l'humanité, et a ordonné son arrestation, ravivant la controverse autour de cette figure aussi adulée que détestée.

Quelques heures après, l'ex-président a été hospitalisé dans une clinique de Lima, alors que son avocat faisait appel des décisions du tribunal. "Un juge a ordonné que l'on localise et arrête l'ancien président Fujimori afin qu'il soit placé en détention", a écrit l'administration judiciaire péruvienne sur son compte Twitter. La décision d'Hugo Nuñez, magistrat de la Cour suprême du Pérou, fait suite à un recours des familles des victimes du gouvernement Fujimori demandant de revenir "sur la grâce pour raison de santé en faveur" de celui qui a présidé le Pérou d'une main de fer de 1990 à 2000, a déclaré l'institution. Carlos Rivera, l'avocat des parties civiles à l'origine de l'annulation, a affirmé à l'AFP que la décision de mercredi était fondée car "des irrégularités avaient été commises au moment de la grâce". Keiko Fujimori, 43 ans, fille de l'ancien chef de l'Etat et dirigeante de l'opposition, a dénoncé une décision "inhumaine" et a suspendu une tournée en province. "C'est le jour le plus triste de nos vies, ça fait mal", a-t-elle déclaré en pleurs devant les journalistes. Le médecin d'Alberto Fujimori, Alejandro Aguinaga, a fait part de sa surprise et de son indignation. "On peut voir qu'on ne respecte rien au Pérou. On ne respecte pas l'indépendance des pouvoirs, la grâce accordée au président Fujimori a été constitutionnelle",a-t-il déclaré au micro de la radio RPP. Accompagné de son plus jeune fils, Kenji Fujimori, l'ex-président a été transporté en ambulance vers la Clinica Centenario Peruano-Japonesa, un établissement hospialier de Lima où il avait déjà été admis plusieurs fois pour divers problèmes de santé. "En tant que fils d'Alberto Fujimori, il est de mon devoir de rester à ses côtés dans ses moments les plus difficiles", a tweeté Kenji. L'avocat de l'ancien président, Miguel Perez, a formé deux recours, l'un pour contester l'annulation de la grâce et l'autre pour permettre à son client de rester en liberté pendant que la justice analyse son premier appel. "Après dépôt de ce recours légal, nous sommes en ce moment dans l'attente", a déclaré son avocat à la presse. L'ex-homme fort du Pérou, gracié en décembre pour raison de santé alors qu'il purgeait une peine de 25 années de prison pour crimes contre l'humanité, a récemment fêté ses 80 ans. (Belga)