Pérou: la justice ordonne l'incarcération de la cheffe de l'opposition Keiko Fujimori

La justice péruvienne a ordonné mardi le retour en prison de la cheffe de l'opposition Keiko Fujimori, dans le cadre du scandale de corruption Odebrecht.

"J'impose une détention préventive de 15 mois" à la prévenue, a déclaré le juge Victor Zuñiga, lors d'une audience publique à laquelle Keiko Fujimori s'est rendue au dernier moment. Mme Fujimori, 44 ans, qui avait été libérée fin novembre après plus d'un an de détention dans le cadre de la même affaire, a été arrêtée immédiatement après l'audience puis conduite à la prison pour femmes de Chorrillos, au sud de Lima. "Si vous voyez cette vidéo c'est parce que le juge Victor Zuñiga a décidé injustement de me renvoyer en prison (...) Ceci n'est pas de la justice, c'est une exécution", a déclaré Keiko Fujimori dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux peu après son arrestation. Keiko Fujimori est poursuivie dans l'enquête sur le scandale Odebrecht, du nom d'un géant brésilien du bâtiment. Ce dernier a reconnu avoir versé des pots de vins à de nombreux dirigeants politiques latino-américains, dont quatre anciens présidents péruviens. Cheffe du parti Fuerza Popular (droite populiste), elle est accusée d'avoir reçu des fonds d'Odebrecht pour sa campagne électorale de 2011. Elle avait été remise en liberté à la suite d'une décision de la Cour constitutionnelle, la plus haute autorité du pays. Mais celle-ci avait toutefois précisé que son arrêt ne concernait pas le fond de l'affaire, qui fait toujours l'objet d'une enquête.