Pérou: les deux procureurs qui enquêtaient sur l'affaire Odebrecht sont réintégrés

(Belga) Le procureur général du Pérou, Pedro Gonzalez Chavarry, a réintégré mercredi dans leurs fonctions deux procureurs qui enquêtaient sur les affaires de corruption du groupe brésilien de BTP Odebrecht, deux jours après les avoir destitués, a annoncé le ministère public.

La décision, remise à la presse, "annule" la mise à l'écart de Rafael Vela et Jose Domingo Perez, chargés également des dossiers de corruption présumée qui éclaboussent quatre anciens présidents péruviens et la cheffe de l'opposition Keiko Fujimori. Leur éviction, au nom d'une supposée violation du "principe de réserve" et d'un "manque de rigueur", était intervenue alors que fin décembre, José Domingo Perez avait lui-même accusé le procureur général Chavarry de dissimulation et d'obstruction concernant les enquêtes contre Odebrecht et contre Mme Fujimori. L'équipe que dirigeait le procureur Vela était chargée d'enquêter sur quatre anciens présidents péruviens. Alejandro Toledo (2001-2006) a fui aux Etats-Unis et fait l'objet d'une demande d'extradition. Ollanta Humala (2011-2016) a été emprisonné pendant neuf mois, jusqu'en juin. Alan Garcia (1985-1990 et 2006-2011) a tenté d'obtenir l'asile politique auprès de l'ambassade d'Uruguay, qui le lui a refusé. Et Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) a démissionné en mars. Keiko Fujimori, actuellement en détention préventive, est accusée d'avoir reçu des versements illégaux d'Odebrecht lors de sa campagne électorale de 2011. Martin Vizcarra a écourté son séjour au Brésil, où il devait assister mardi à l'intronisation du président Jair Bolsonaro, afin de se joindre aux protestations contre l'éviction des deux procureurs. (Belga)