Pérou: nouveau bilan de 27 morts dans un accident d'autocar

Au moins 27 travailleurs d'une société minière ont été tués vendredi lorsque l'autocar qui les transportait a plongé accidentellement dans un ravin sur une route andine dans le sud du Pérou, selon un nouveau bilan de l'entreprise.

"Malheureusement nous déplorons le décès de 27 des nôtres à la suite de la chute dans un ravin de l'autocar qui les transportait à Arequipa", indique un communiqué de la compagnie minière Ares, précisant que 16 autres ont été blessés. L'agence de presse Andina avait un peu plus tôt annoncé que l'accident avait fait 15 morts et 14 blessés. L'accident s'est produit aux premières heures de la journée entre la ville touristique de Nasca et celle de Puquio, dans les hauts plateaux de la région d'Ayacucho, à quelque 450 km au sud-est de Lima. L'autocar effectuait la liaison d'environ 500 kilomètres en direction de la ville d'Arequipa. C'est le second accident mortel d'envergure en dix jours. Le 8 juin, 17 personnes ont perdu la vie lorsqu'un autocar s'est abîmé dans un ravin dans la région de La Libertad, à 500 km au Nord de Lima.