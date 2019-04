Pérou: saisie de deux tonnes de cocaïne, qui devaient aller en Belgique

(Belga) Plus de deux tonnes de cocaïne ont été saisies dans le port d'El Callao (centre du littoral du Pérou), d'où elles devaient être expédiées pour la Belgique, a annoncé mercredi la douane péruvienne (Sunat).

"L'opération dirigée par les douanes en coordination avec le ministère public et la police s'est achevée avec la saisie de plus de 2.202 kilos de cocaïne", a indiqué la Sunat sur Twitter. La drogue était camouflée dans des dizaines de conteneurs, sur un navire battant pavillon libérien amarré dans le port d'El Callao. Le Pérou est un des principaux pays d'origine de la cocaïne. Il est l'un des plus grands producteurs de la feuille de coca, la matière première de la cocaïne, derrière la Colombie et ex aequo avec la Bolivie. (Belga)