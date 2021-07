Pérou: un séisme de magnitude 6,1 fait plus de 40 blessés

(Belga) Un séisme de 6,1 degrés sur l'échelle de Richter a fait "plus de 40 blessés dont trois grièvement" vendredi sur la côte nord du Pérou, outre des habitations endommagées, ont annoncé les autorités.

La secousse a été enregistrée à 12h10 (19h10 HB) et son épicentre est situé à 12 kilomètres à l'ouest de la ville de Sullana, non loin de la frontière avec l'Equateur, à une profondeur de 36 km, selon l'Institut national de géophysique. "Le séisme de magnitude 6,1 a fait plus de 40 blessés, dont trois grièvement, jusqu'à présent", a déclaré José Nizama, directeur de la santé de Piura, cité par l'agence étatique Andina. Quelque 187 habitations et au moins quatre temples ont été endommagés par le tremblement de terre, selon la Sécurité civile. La façade de la cathédrale de la ville de Piura, construite en 1588 et déclarée monument historique, a été un peu abîmée, a précisé Andina. Pedro Castillo, qui a pris ses fonctions de président mercredi, s'est rendu avec son Premier ministre Guido Bellido dans le secteur afin de mobiliser l'aide aux deux villes les plus touchées, Sullana et Piura. "En tant qu'autorité, nous aidons à la coordination des actions immédiates dont la population du Nord peut avoir besoin. Notre priorité est de sauvegarder l'intégrité de tous les citoyens", a tweeté le nouveau chef de l'Etat. La direction de l'hydrographie et de la navigation de la Marine de guerre a écarté tout risque de tsunami. Le Pérou, situé sur la ceinture de feu du Pacifique, connaît chaque année une centaine de séismes perceptibles par l'homme. (Belga)