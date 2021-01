Perquisition chez François Fornieri: ses avocats démentent

Le domicile de François Fornieri, patron de Mithra, faisait l'objet d'une perquisition dans le cadre de quatre dossiers judiciaires instruits à Liège ce mercredi matin. L'un de ces dossiers questionne son rôle en tant qu'ancien président du comité de nomination et de rémunération de Nethys qui avait validé le montage des indemnités de sortie de Stéphane Moreau de Paul Heyse et de Bénédicte Bayer, l'ancien management de l'entreprise parti avec plus de 15 millions d'euros.

François Fornieri a aussi créé les structures Ardentia Holding et Ardentia Tech qui devaient racheter Win et Elicio, deux filiales de Nethys à un prix considéré comme bien trop faible.

L'un des autres dossiers judiciaires date d'un an : une instruction judiciaire ouverte pour une suspicion de délit d'initié. L'autorité des services et des marchés financiers et la FSMA avaient alerté la justice des faits présumés commis en 2019.

Les avocats de François Fornieri démentent toute perquisition à son domicile dans un communiqué. "M. Fornieri est uniquement entendu dans le cadre de l'affaire Nethys. Ces auditions s'inscrivent dans la suite normale de l'enquête", indiquent-ils. En attendant, dès l'annonce de ces perquisitions, l'action de Mithra a perdu près de 9 %. François Fornieri a toujours nié les suspicions de délit d'initié et ne fait aucun commentaire.