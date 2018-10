Perquisitions dans des labos de drogues du Limbourg

(Belga) Les enquêteurs de la police judiciaire fédérale ont mené en collaboration avec les zones de police de Lanaken-Maasmechelen et Maasland quelque huit perquisitions dans le Limbourg. Il s'agit d'une affaire de laboratoires et de plantations de drogues ainsi que de déversement de déchets chimiques, écrit Het Belang van Limburg mardi soir. le parquet a confirmé la tenue d'une action policière et communiquera mercredi.

La police a notamment démantelé une plantation de drogue dans un quartier résidentiel de Rekem (Lanaken). Cette opération résulterait de la découverte d'un laboratoire à Maastricht, où les enquêteurs néerlandais étaient tombés sur une unité de production d'amphétamines. Selon le journal Het Belang van Limburg, des liens avec la région frontalière belge ont été établis. Des fûts de déchets chimiques ont été découverts récemment à Veldwezelt et à Rekem. (Belga)