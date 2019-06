Perturbations sur le rail entre Bruxelles et Anvers: on ne sait pas quand la situation sera normalisée

Les trains ne circulent que sur deux voies -au lieu de quatre- entre Bruxelles et Anvers, et inversément, en raison d'un problème d'alimentation, a indiqué jeudi matin le porte-parole d'Infrabel, Frédéric Petit. Un câble a été endommagé lors de travaux effectués sur la zone.



Un certain nombre de trains ont été supprimés. On ne sait pas encore quand la situation sera normalisée.