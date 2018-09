Rentrée galère sur la ligne Namur-Bruxelles après un vol de câble: la circulation est rétablie

Un vol de câble a provoqué l'arrêt de la circulation des trains entre Namur et Bruxelles ce lundi matin. La situation a été rétablie vers 9h20. Des retards et suppressions restent possibles.

La circulation des trains a été interrompue ce lundi matin entre Gembloux et Ottignies en raison d'un nouveau vol de câbles, a indiqué Infrabel vers 6h. Six trains ont été supprimés. De nombreux voyageurs ont été concernés ce lundi matin: "Pas de train à Gembloux!", nous a écrit Yvan vers 6h via notre bouton orange Alertez-nous. "Énormément de patience et courage pour tous les voyageurs et navetteurs dans les heures à venir!", a envoyé un autre témoin dès 5h45.



Une des deux voies entre Gembloux et Ottignies a été remise en service, a signalé peu après 7h00 le porte-parole du gestionnaire du réseau Infrabel, Frédéric Sacré. Une tentative de vol de câbles constatée sur cette ligne durant la nuit avait fortement perturbé l'entame du trafic ferroviaire lundi matin, forçant certains trains à une déviation via Charleroi qui rallongeait considérablement le temps de trajet.



Peu après 7h00, une des deux voies a cependant pu être remise en service, permettant à des trains de circuler, alternativement, dans les deux sens entre Gembloux et Ottignies. Vers 9h20, la SNCB a affirmé que la situation était rétablie, mais que des retards et suppressions restaient possibles.