Rentrée galère sur la ligne Namur-Bruxelles: circulation sur une seule voie après un vol de câble

La circulation des trains a été interrompue ce lundi matin entre Gembloux et Ottignies en raison d'un nouveau vol de câbles, a indiqué Infrabel vers 6h. Six trains ont été supprimés. De nombreux voyageurs ont été concernés ce lundi matin: "Pas de train à Gembloux!", nous a écrit Yvan vers 6h via notre bouton orange Alertez-nous. "Énormément de patience et courage pour tous les voyageurs et navetteurs dans les heures à venir!", a envoyé un autre témoin dès 5h45.



Les équipes techniques se sont démenées pour rétablir au plus vite la circulation. Celle-ci a finalement pu être rétablie sur une seule voie vers 6h40. De grosses perturbations restent cependant à prévoir.





Le vol a été constaté vers 1h30. Les équipes tentent de réparer les dommages le plus rapidement possible, a indiqué Frédéric Sacré, porte-parole d'Infrabel.