Peter Madsen autorisé à être transféré de prison

(Belga) L'ingénieur danois autodidacte Peter Madsen, condamné à la prison à vie pour le meurtre dans son sous-marin de la journaliste suédoise Kim Wall, a été autorisé vendredi à être transféré dans une autre prison que celle où il purge actuellement sa peine. Il avait été attaqué en prison par un co-détenu.

Le transfert aura lieu dès qu'une place se libèrera dans un autre établissement, a précisé l'avocate de la défense Betina Hald Engmark au tabloïd B.T. Celle-ci avait demandé que son client quitte la prison de Storstrom après qu'il eut été frappé au visage il y a une semaine par un co-détenu. Après son agression, Peter Madsen, 47 ans, avait été soigné brièvement à l'hôpital. Me Engmark désire que M. Madsen intègre la prison de Herstedvester, où purgent leur peine les délinquants sexuels et les criminels particulièrement dangereux. Cet établissement pénitentiaire est considéré comme plus sûr pour les condamnés qui font face à des problèmes de cohabitation avec d'autres détenus en raison de la nature de leurs crimes. Peter Madsen a été condamné à la prison à vie pour avoir tué puis découpé en morceaux la journaliste indépendante Kim Wall, qui avait embarqué sur son sous-marin le 10 août 2017. Le corps de cette dernière avait été retrouvé un peu plus tard dans la baie de Koge à Copenhague. L'ingénieur danois a entre-temps fait appel de la durée de sa peine. La prison à vie au Danemark correspond à 16 ans de réclusion en moyenne. (Belga)