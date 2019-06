Procès des bourreaux de Valentin Vermeesch: la parole donnée pour la dernière fois aux 5 accusés

Le procès des assassins présumés de Valentin Veurméésch reprend ce matin aux Assises de Liège. Après 5 semaines, il entre aujourd'hui dans une phase décisive. La parole sera donnée une dernière fois aux 5 accusés. Le jury partira ensuite en délibération.

Les dernières répliques des avocats de la défense des cinq accusés de l'assassinat de Valentin Vermeesch ont eu lieu vendredi devant la cour d'assises de Liège. Plusieurs accusés ont sollicité leur acquittement pour l'assassinat. La délibération du jury débutera durant la journée de mardi. Alexandre Hart est en aveux sur l'ensemble des faits. Son avocat l'a rappelé lors des répliques et a rappelé que, selon son analyse, les causes des faits commis par Alexandre Hart sont multifactorielles. L'alcool, les stupéfiants, la personnalité fragile des accusés, la dimension de groupe, la personnalité fragile de la victime et la présence de Belinda Donnay ont eu une influence sur son comportement.

Selon Me Renaud Molders-Pierre, le jury doit se poser plusieurs questions. "Alexandre Hart ne sur-exagère-t-il pas son rôle de leader dans la dynamique de groupe ? Quelle a été sa vraie place dans cette dynamique ? Quand les accusés ont-ils pris conscience que l'affaire était allée trop loin? Alexandre Hart n'était peut-être pas la tête d'affiche dans cette affaire bien plus complexe", a plaidé l'avocat.

Me Steve Van Laenen et Me Jean-Dominique Franchimont, conseils de Belinda Donnay, ont rappelé qu'ils ont sollicité l'acquittement de leur cliente. "Elle affirme que, la dernière fois qu'ils se sont rendus au bord de la Meuse, qu'il était question de faire peur une dernière fois à Valentin. Elle ignorait l'intention homicide d'Alexandre Hart", ont-t-ils plaidé.

Me Séverine Solfrini, avocate de Dorian Daniels, a mis en garde les jurés contre le risque de considérer que tous les accusés sont dans le même sac. "Ce qu'on vous demande de sanctionner, c'est la dynamique de groupe. La scène a été dynamique et a été longue mais il y a eu rupture entre la sortie de l'appartement et la scène au bord de l'eau. Dorian Daniels n'a pas accepté de s'associer au fait que Hart allait tuer Valentin. Il n'a posé aucun acte positif en connaissance de cause", a-t-elle plaidé en réclamant l'acquittement pour l'assassinat.

L'avocat de Loïck Masson, Me Arnaud Jaminon, a rappelé qu'il conteste les préventions liées aux attentats à la pudeur, aux viols et à l'assassinat. "Loïck Masson s'est désolidarisé à plusieurs reprises des actes posés par les autres accusés lors de la soirée. Il a refusé de s'associer à ce qui s'est passé", a rappelé l'avocat.

La défense de Killian Wilmet a rappelé qu'elle a sollicité l'acquittement de son client pour l'assassinat de Valentin Vermeesch. "Il n'a pas accepté, en aucune façon, de mettre fin aux jours de Valentin", a précisé Me Xavier Mercier.

La délibération du jury débutera durant la journée de mardi. Les accusés auront une dernière fois la parole mardi matin. La présidente Catherine Urbain lira ensuite la liste des 96 questions soumises au jury. La délibération du jury aura lieu dans un hôtel sécurisé. Elle pourrait durer plusieurs journées et plusieurs nuits.