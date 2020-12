Photo de policiers autour d'un repas: la police de Bxl-Ouest lance une enquête interne

(Belga) Alors que depuis deux jours circule sur les réseaux sociaux une photo montrant des policiers autour d'un repas, le chef de la zone de police Bruxelles-Ouest a diligenté une enquête interne de laquelle il ressort qu'il s'agit de membres du personnel, souligne la zone dans un communiqué.

"Notre service 'Enquêtes Individuelles' fera une enquête approfondie concernant les faits. Au regard des règles sanitaires en application, des procès-verbaux Covid seront dressés à charge des participants", précise le communiqué. La zone de police tient à souligner que les mesures Covid sont strictement d'application au sein des différents bâtiments et que les dispositions préventives et de protection sont mises en oeuvre. "Notre zone de police compte plus de 900 collaborateurs et il est navrant que la propagation d'une image puisse avoir un impact sur l'ensemble des autres membres du personnel." La zone de police précise qu'elle s'abstiendra de tout commentaire tant que l'enquête interne n'a pas été clôturée. (Belga)