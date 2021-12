Pilules, ecstasy, cocaïne: trois personnes sous mandat d'arrêt après des perquisitions à Namur

Trois personnes ont été placées sous mandat d'arrêt pour trafic de stupéfiants à Namur.

Trois personnes ont été placées sous mandat d'arrêt dans le cadre d'une opération de lutte contre le trafic de stupéfiants menée à Namur le 9 décembre, indiquent lundi le procureur du Roi de la capitale wallonne et le chef de corps de la police locale.



Une enquête était en cours depuis plusieurs semaines et visait particulièrement les abords du square Léopold. Pas moins de 40 policiers ont mené cinq perquisitions (dont quatre simultanées) afin d'interpeller le suspect principal et plusieurs personnes impliquées à différents niveaux dans le trafic.

Des saisies de pilules d'ecstasy, de cocaïne, de marijuana et d'argent liquide ont été effectuées. Au total, sept personnes ont été privées de liberté et trois ont été placées sous mandat d'arrêt par le juge d'Instruction en charge du dossier.