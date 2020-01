Plus d'un kilo de cannabis découverts dans une voiture à Liège

(Belga) Mardi en fin de journée, un individu a été privé de liberté après que les policiers ont retrouvé 1,3 kg de cannabis dans son véhicule, a indiqué le parquet de Liège.

Alors qu'un contrôle de routine avait lieu dans le centre de Liège, un véhicule a été arrêté. L'odeur a interpellé les agents de police qui ont finalement découvert 1,3 kg de cannabis, soit pour un montant approximatif de 10.000 euros. Le conducteur a expliqué aux enquêteurs qu'il avait chargé sa marchandise sur un parking à Ans et qu'il devait la déposer à Liège. L'homme, qui devait toucher 400 euros pour cette course, a refusé de donne toute autre information quant au fournisseur ou au lieu où cette cargaison devait être livrée. L'individu a été privé de liberté et sera déféré mercredi au parquet de Liège. (Belga)