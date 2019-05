Plus de 1.000 victimes: le parquet révèle les chiffres de l'énorme opération contre une organisation criminelle de vols de voitures

Une organisation criminelle active au niveau européen dans le détournement de véhicules a fait plus de 1.000 victimes en Belgique, selon un bilan provisoire communiqué vendredi par le parquet fédéral. Dans cette affaire, 42 personnes ont été inculpées et 33 personnes sont placées sous mandat d'arrêt jusqu'à présent.

Menée le mardi 7 mai dernier, c'était la plus grande opération policière depuis 20 ans. 1.200 policiers avaient été mobilisés pour mener 200 perquisitions à travers la Wallonie, la Flandre et Bruxelles. En ligne de mire: une organisation criminelle de vol et détournement de véhicules, principalement composée de gens du voyage.



Ce vendredi, le parquet fédéral communique de nouveaux chiffres. Ils illustrent l'ampleur des crimes commis. Au total, 250 perquisitions ont été menées. 42 personnes ont été inculpées et 33 sont placées sous mandat d'arrêt. D'après le parquet, plus de 1.000 victimes ont été dénombrées.

Sans leur aide, le trafic et la revente des véhicules frauduleusement acquis aurait été entravé voire impossible

"Parmi les inculpés, certains sont suspectés d’avoir utilisé frauduleusement les moyens mis à leur dispositions en raison de leur fonction professionnelle ou de leurs compétences spécifiques. Il s’agit, par exemple, d’un notaire, de trois policiers, de garagistes ou tenanciers de car-washes, d’un courtier en assurance, de personnes chargées de désactiver les systèmes d’alarmes ou les traceurs gps présents dans des véhicules haut de gamme, d’un fournisseur d’armes ou encore d’une personne travaillant à la DIV (SPF mobilité)", indique Eric Van Duyse, porte-parole du parquet fédéral, dans un communiqué. "Le rôle de ces 'facilitateurs' est important car, sans leur aide, le trafic et la revente des véhicules frauduleusement acquis aurait été entravé voire impossible".



Divers chefs d'inculpation sont en jeu: corruption, blanchiment, violation du secret professionnel, recel, infraction à la loi sur les armes, vol, escroquerie, consultation illicite des banques de données et participation aux activités d’une organisation criminelle.



Le parquet rappelle les éléments saisis:

91 caravanes (dont une trentaine étaient soit inoccupées soit déclarées volées, notamment en France ou en Allemagne). Parmi les quelque 300 caravanes présentes le jour de l’intervention, seules celles potentiellement liées aux faits criminels visés ont été saisies.

Environ 150 véhicules (parmi lesquels des véhicules de luxe de marque Ferrari, Porsche, Bentley,… ) mais aussi, notamment, une dépanneuse ayant pu servir lors de différents faits.

Plus de 30 armes, dont des armes de poing et des armes de guerre ( type M16).

Plusieurs dizaines de montres de luxe.

Environ 1 million et demi d’euros, dans des coffres, comptes en banque ou dissimulés, notamment, dans des tuyaux d’aération de caravanes.

Au total, 34 immeubles ont également été saisis.



Enfin, le parquet rappelle qu'il "n’a été nullement question dans ce dossier de s’attaquer à l’une ou l’autre communauté, mais bien aux activités du crime organisé. Les familles des suspects incarcérés ou interpellés se sont vu proposer une aide qu’elles ont majoritairement déclinée".