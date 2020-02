Des vainqueurs à la Loterie Nationale ne réclament pas leur argent: l'addition des gains est colossale

Au cours de la période 2015-2018, plus de 26 millions d'euros de gains enregistrés lors des tirages de la Loterie Nationale n'ont pas été réclamés. C'est ce qui ressort d'une réponse apportée par le ministre du Budget David Clarinval (MR) à une question écrite de Guy D'haeseleer (Vlaams Belang).

En 2015, 5,4 millions d'euros n'ont pas été réclamés, en 2016 10,9 millions d'euros, en 2017 4,5 millions d'euros et en 2018 5,8 millions d'euros. Il est même arrivé à des gagnants des Rangs 1 et 2 de ne pas demander leur dû. Ce fut le cas du gagnant au Rang 1 du 26 mars 2016 (6,17 millions d'euros) et du 23 février 2018 (1 million d'euros), ainsi que du vainqueur au Rang 2 du 13 mars 2018 (170.553 euros).