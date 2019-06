Plusieurs blessés après l'explosion d'une bonbonne de gaz à Mons

(Belga) Plusieurs personnes ont été blessées, dont une sérieusement, après l'explosion d'une bonbonne de gaz mardi soir au centre de Mons. Un périmètre de sécurité a été installé.

Six personnes ont été blessées, selon le bourgmestre de Mons, Nicolas Martin, après l'explosion d'une bonbonne de gaz dans un stand extérieur de nourriture installé en haut de la rue d'Havré, tout près de la Grand-Place de Mons, où se poursuivent les festivités de la Ducasse. "Un blessé, plus gravement touché, a été transporté à l'hôpital de Loverval", a indiqué Nicolas Martin. "Les cinq autres personnes blessées ont été prises en charge par le poste médical avancé installé dans la cadre des festivités de la Ducasse. Aucune vie n'est toutefois en danger après cet incident. Un périmètre de sécurité a été dressé sur une vingtaine de mètres autour du lieu de l'incident pour, notamment, permettre le travail du Parquet", a encore indiqué le Bourgmestre de Mons qui a souligné la rapidité de l'intervention des services de police et de secours. La police de Mons a, par ailleurs, indiqué que l'incident s'était produit mardi vers 20h50. Une bonbonne de gaz s'est enflammée au moment de son remplacement. Pour une raison inconnue, la bonbonne a roulé jusqu'à une tonnelle toute proche qui s'est enflammée, ce qui a provoqué d'importants dégagements de fumée. L'incendie a été rapidement maîtrisé et la bonbonne a été placée en sécurité. (Belga)