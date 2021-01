Plusieurs vols commis par le même auteur à Braine-l'Alleud et Pont-à-Celles le 23 mai dernier: avez-vous vu cet homme?

Avis de recherche diffusé à la demande du parquet du Brabant wallon.

Le 23 mai 2020 entre 9h30 et 14h15, un individu a commis plusieurs vols dans des commerces situés à Braine-l’Alleud et à Pont-à-Celles. Il s’est aussi introduit dans une maison de repos située à Braine-l’Alleud.

L’auteur est âgé d’une trentaine d’années. Il mesure entre 1m75 et 1m80 et est de corpulence normale. Il a de courts cheveux bruns.

Au moment des faits, il était vêtu d’un pantalon en jeans noir, d’un sweat à capuche gris avec l’inscription « New-York » sur le manche droite et des baskets rouges. Il était en possession d’un sac à dos gris et noir.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.