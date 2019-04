Polémique autour d'un imam: la Grande Mosquée de Bruxelles est-elle encore sous l'influence de l'Arabie saoudite?

L' éxécutif des musulmans de Belgique (EMB) a repris, depuis le 1er avril, la gestion de la Grande Mosquée de Bruxelles. Une gestion déjà entachée par le prêche, vendredi dernier, d'un imam payé par l'Arabie saoudite, formé à Médine (vision rigoriste) et ne parlant que l'arabe.

L'exécutif des musulmans de Belgique serait-il sous l'influence de l'Arabie saoudite ? La question est posée depuis l'affaire de cet imam ne parlant qu'arabe et défendant une vision rigoriste de l'islam. Il a prêché en arabe il y a une semaine devant les fidèles de la Grande Mosquée de Bruxelles, gérée par l'exécutif.

La commission d'enquête parlementaire sur les attentats de Bruxelles recommandait pourtant de rompre l'influence de l'Arabie saoudite sur la Grande Mosquée.

Le ministre de la Justice a réagi. Koen Geens assure que "c'est la première et la dernière fois qu'un imam prêche dans une autre langue que le français ou le néerlandais".

Selon plusieurs témoignages concordants, l'organisation de l'exécutif des musulmans apparaît comme opaque et liée à des états étrangers. Or c'est précisément ce que ne voulait plus la commission sur les attentats de Bruxelles.

Isabelle Praile est membre de l'exécutif des musulmans depuis 2005. Pourtant, depuis plusieurs années, elle n'est plus convoquée aux assemblées générales. Selon plusieurs témoignages, le Maroc et la Turquie y auraient une grande influence. "Les décisions sont prises dans le sens de l'intérêt des états turc et marocain et non par rapport à la cohésion sociale belge", assure l'ancienne vice-présidente.





"Comment ôter le pouvoir à l'Arabie saoudite que l'on a clairement accueillie?"

L'Arabie saoudite conserverait également son influence."Comment ôter le pouvoir à l'Arabie saoudite que l'on a clairement accueillie et à qui on a donné autant de pouvoir et de marge de manœuvre, autant dans le monde musulman que dans les pays européens", souligne-t-elle.

L'exécutif des musulmans de Belgique est candidat pour gérer de manière durable la Grande Mosquée de Bruxelles. Isabelle Praile ne voit pas cela d'un bon œil. "Tant que cette instance n'est pas rénovée et réformée, je pense que l'on va juste mettre des plâtres sur une situation qui ne va pas se résorber."

Malgré plusieurs relances depuis quelques jours, l'exécutif des musulmans n'a pas voulu donner suite à nos demandes d'interview.

Selon le cabinet de Koen Geens, l'exécutif a trouvé un autre imam pour ce vendredi. La prière sera faite en arabe et puis traduite en français par le même imam.