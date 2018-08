Policier abattu à Spa - Deux suspects comparaissent jeudi à Amsterdam en vue d'une éventuelle extradition

(Belga) Le frère et un ami du principal suspect dans la fusillade qui a coûté la vie à un policier à Spa comparaîtront jeudi devant un tribunal à Amsterdam qui devra décider de leur détention en vue d'une éventuelle extradition demandée par la Belgique.

Les deux hommes ont été arrêtés cette semaine aux Pays-Bas. Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans la fusillade au cours de laquelle un inspecteur de police a perdu la vie le week-end dernier à Spa. Le principal suspect, Yvo T., un Néerlandais résidant au Limbourg (néerlandais), a été arrêté dimanche matin. Il se trouvait avec son frère et un ami samedi soir à bord d'un taxi dans lequel ils avaient pris place après s'être vu refuser l'accès à un café, près duquel il avait exhibé une arme. Un peu plus tard, il aurait tué un policier à l'aide de cette arme. Yvo T. a été inculpé pour le meurtre de ce policier et pour tentative de meurtre sur un autre agent de la force publique. Les autorités belges ont demandé l'extradition des deux hommes qui accompagnaient Yvo T. dans le taxi ce soir-là. Un porte-parole du ministère public néerlandais a précisé que la comparution des deux hommes jeudi ne portera que sur la demande d'extradition formulée par la Belgique et non sur le fond de l'affaire. Si les deux personnes ne s'opposent pas à cette demande d'extradition, ils pourraient être transférés à la Justice belge d'ici une dizaine de jours. Dans le cas contraire, il appartiendra à un tribunal de statuer sur la demande d'extradition au cours d'une période de nonante jours. (Belga)