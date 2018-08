Policier abattu à Spa - La police recherche deux témoins-clés du meurtre

(Belga) Las enquêteurs sont à la recherche de deux témoins-clés du meurtre d'un policier à Spa, dans la nuit de samedi à dimanche. Il s'agit de deux occupants du taxi que la police a contrôlé, selon l'avis de recherche diffusé dimanche soir.

Le policier abattu a voulu contrôler ce taxi avec cinq clients à bord. "Trois de ces personnes sont impliquées dans les faits, elles étaient montées dans le taxi peu avant les coups de feu", explique la police dans son avis de recherche. "Deux autres clients, qui avaient été pris en charge par le même taxi à Francorchamps une demi-heure avant, étaient toujours présents dans le taxi au moment des faits." Ce sont ces deux témoins privilégiés que la police recherche: deux hommes de type européen et âgés entre 25 et 30 ans. Ils pourraient être d'origine étrangère, précise la police, qui leur demande de se manifester auprès des forces de l'ordre pour que les enquêteurs puissent récolter leur témoignage. Les personnes qui disposent d'informations sur ces faits peuvent contacter les enquêteurs via le numéro 0800 30 300 ou l'adresse avisderecherche@police.belgium.eu.