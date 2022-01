Policier agressé au couteau à Peer - Accompagnement intensif pour le frère de l'auteur, déjà connu de la justice

(Belga) Le frère de 17 ans du garçon de 12 ans qui a poignardé un policier à Peer, dans la province du Limbourg, jeudi, fera l'objet d'un accompagnement plus intensif de la justice. Le jeune homme était déjà sous la surveillance d'un juge de la Jeunesse après un vol avec violence dans un magasin. Son frère a été placé dans une institution de protection de la jeunesse semi-ouverte pour trois mois, a fait savoir le parquet limbourgeois vendredi.

"Mon client coopère de manière transparente à l'enquête", a assuré Me Jeroen Vandenberk, qui représente l'adolescent de 17 ans. La mère des deux mineurs d'âge a également été interpellée. Elle a ensuite été relâchée après avoir été interrogée. La mère et son fils aîné étaient allés chercher l'adolescent de 12 ans à l'école lorsqu'une rixe a éclaté avec l'agent de quartier. Le jeune garçon a attaqué l'homme au couteau. Ce dernier a été grièvement blessé. L'avocate du garçon de 12 ans, Me Eylem Turan, a indiqué que son client était abasourdi par ses actes. "Il est très contrarié. Il s'agit, pour lui, d'une accumulation de circonstances. Il ne comprend pas lui-même comment il s'est retrouvé dans cette situation. Il dit avoir paniqué au moment des faits et avoir utilisé une arme qu'il avait obtenue plus tôt dans la journée. Nous sommes arrivés à la conclusion qu'il était préférable, pour tout un chacun, de le placer dans une institution de protection de la jeunesse semi-ouverte pour le moment", a-t-elle indiqué. L'état mental du jeune garçon sera réévalué d'ici trois mois.