Policier corrompu qui faciliterait des mariages blancs à Jette: notre VIDÉO admise comme indice lors du procès

Le tribunal n'a pas fait droit à la demande de la défense qui souhaitait que soient supprimées du dossier des images vidéo obtenues par un journaliste en caméra cachée. Ce fichier vidéo désormais admis comme indice, les débats au fond se poursuivent lundi matin. Dans ce dossier, un fonctionnaire de police de la zone Bruxelles-Ouest est prévenu pour corruption. Il lui est reproché d'avoir demandé de l'argent en échange de services qui rendraient crédible un "faux" mariage. L'affaire avait éclaté en septembre 2015 à la suite de la diffusion sur dans notre RTLinfo d'une vidéo montrant le policier prévenu, filmé à son insu, en train de négocier avec deux interlocuteurs pour faciliter un mariage blanc. Dans la séquence filmée, il semble que les trois personnes se connaissent et soient en affaire depuis un certain temps. Il y est question d'une somme d'argent de plusieurs centaines d'euros qui a déjà été payée au policier, lequel réclame à nouveau de l'argent.