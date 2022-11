Policier tué à Schaerbeek: le suspect a pu être entendu ce matin par le juge d'instruction

Le suspect de l'assassinat d'un policier commis jeudi soir à Schaerbeek a finalement pu être entendu lundi matin, a indiqué le parquet fédéral. La chambre du conseil statuera sur le maintien ou non de son placement sous mandat d'arrêt mercredi voire jeudi, a précisé le parquet.

Yassine M., un homme de 32 ans vivant à Evere, est soupçonné d'assassinat et de tentative d'assassinat dans un contexte terroriste et a été placé, bien qu'il soit hospitalisé, sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction.

Un individu s'en est pris à une patrouille de police circulant en voiture rue d'Aerschot à Schaerbeek, jeudi soir vers 19h00. Alors que le véhicule était arrêté devant un feu rouge, l'homme a poignardé au cou le policier qui conduisait et a poignardé au bras le policier passager. Ce dernier a eu le réflexe d'appeler du renfort et une seconde patrouille est arrivée sur les lieux.

Elle a neutralisé l'auteur de l'agression en faisant feu sur lui. Les deux policiers blessés ont été transportés d'urgence à l'hôpital. Le premier, Thomas M., âgé de 29 ans, est décédé des suites de sa grave blessure au cou.

Le second, Jason P., âgé de 23 ans, a pu être soigné et est sorti de l'hôpital samedi après-midi. Quant à l'auteur de l'attaque, Yassine M., âgé de 32 ans, il a également été hospitalisé. Cet homme, domicilié à Evere, s'était présenté, le matin des faits, dans un commissariat de sa commune. Il y a déclaré ressentir de la haine envers la police et demandé à être pris en charge sur le plan psychologique.