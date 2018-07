Pologne: des milliers de manifestants contre les réformes judiciaires controversées

(Belga) Des milliers de manifestants opposés au gouvernement ont à nouveau défilé jeudi soir en Pologne pour protester contre les réformes judiciaires controversées, qualifiées par l'Union européenne de menaces à l'indépendance de la justice et de l'état de droit.

"Honte", "tribunaux libres", "nous défendrons la démocratie", ont scandé les milliers de protestataires devant le palais présidentiel à Varsovie, quelques heures après que le chef d'Etat conservateur Andrzej Duda ne promulgue une loi polémique, voulue par le gouvernement du parti Droit et Justice (PiS, conservateur). Les sénateurs polonais ont ratifié dans la nuit de mardi à mercredi ce projet loi sur l'élection du nouveau président de la Cour suprême, dans le cadre d'une série de réformes judiciaires qui a déjà permis au gouvernement de contrôler les tribunaux de droit commun, le Conseil national de la magistrature (KRS) et le Tribunal constitutionnel. "Je me suis battue pour la démocratie et pour qu'il y ait des tribunaux libres, pour que nous vivions dans un pays libre sous l'état de droit", a déclaré à l'AFP Bozena Rojek, 68 ans, avocate de Varsovie, venue manifester jeudi. "Aujourd'hui, tout s'écroule sous nos yeux", a t-elle ajouté. (Belga)