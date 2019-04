Porte défoncée, coup de poing à sa voisine, coup de poing devant un écran géant, policiers insultés: "Sans emploi et sans famille, la boisson rythmait ses journées"

Trente mois de prison avec sursis probatoire ont été requis, jeudi, par le parquet de Namur, à l'encontre d'un homme poursuivi pour des faits de coups et blessures, violation de domicile, destruction immobilière, outrages et menaces commis entre octobre 2015 et juin 2016 à Ciney.

Le premier fait reproché au prévenu remonte au 10 octobre 2015, à 5h30 du matin. De retour à son domicile après une soirée, il a défoncé la porte d'entrée de l'appartement de ses voisins, ainsi que la porte de leur living, pour s'en prendre physiquement à eux. L'occupante des lieux a reçu un coup de poing en plein visage tandis que son compagnon a été menacé d'être brûlé s'il appelait la police. Des faits qui se sont par ailleurs produits devant leur enfant de sept ans.



"Le conflit est lié à une barrière que mes voisins ne ferment jamais. Mon fils avait déjà été blessé à cause de cette barrière. Lorsque je suis revenu de la soirée, elle n'était à nouveau pas fermée et je me la suis prise également", a indiqué le prévenu à l'audience.



Le 26 mai 2015, ce sont des policiers qui ont été outragés par le prévenu. "Bâtards de flics, on va vous casser la gueule et vous broyer. On n'en a rien à foutre que vous soyez habillés en bleu", a-t-il lancé.



Enfin, le 6 juin 2015, il a volontairement porté un coup de poing à un autre homme lors de la retransmission d'un match de foot sur écran géant. "À l'époque, mon client était sans emploi et sans famille. La boisson rythmait ses journées, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui", a commenté son avocat qui a demandé une suspension probatoire. Jugement le 6 juin.