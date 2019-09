Pour parler de sécurité routière, l'invitée du RTL INFO 13H amène un gâteau sur le plateau: voici pourquoi (vidéo)

Les Responsible Young Drivers (RYD) ont trouvé une manière originale d'attirer l'attention des conducteurs sur les règles de sécurité afin d'éviter les accidents.

Ce midi, dans le RTL INFO 13H, Salima Belabbas recevait Laura Gonzalez Schena, la coordinatrice des Responsible Young Drivers en Wallonie et à Bruxelles. Cette dernière est venue sur le plateau avec un gâteau, nommé le "Safety Cake" (gâteau de sécurité, ndlr), censé sensibiliser les conducteurs au danger que leurs comportements imprudents peuvent engendrer. Tout part d'une réelle enquête, selon laquelle 87% des conducteurs transportant de la nourriture sur le siège passager roulent plus prudemment. "Certaines personnes reconnaissent que quand elles n'ont pas de nourriture, mais ont des passagers, elles sont moins vigilantes et font moins attention", estime la coordinatrice des RYD.





Rouler prudemment, avec ou sans gâteau

Il est donc proposé aux automobilistes de transporter ce gâteau pour se rappeler de rouler prudemment: "On a fait le choix de parler de quelque chose qui est non technologique, qu'on appelle le Safety Cake. L'idée est de montrer avec quelque chose d'assez simple, que l'on consomme tous régulièrement, qu'on peut sensibiliser des jeunes et attirer l'attention sur le fait de rouler prudemment, quelles que soient les conditions".