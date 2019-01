Pourquoi Mehdi Nemmouche présente un profil particulier? Un criminologue explique

Michaël Dantinne, criminologue de l'Université de Liège, était sur plateau du RTLINFO 13h pour apporter son éclairage.

"Mehdi Nemmouche cultive des éléments typiques et atypiques", présente Michaël Dantinne. Sa trajectoire est semblable à celle d'autres djihadiste franco-belges : "C’est quelqu’un qui a une enfance tourmentée émaillée de beaucoup de faits de délinquance ordinaire, qui passe par la case prison, qui rencontre vraisemblablement une offre religieuse forte qui va sacraliser la rage qui est en lui et puis qui fait ce voyage en Syrie, voyage militaire, voyage religieux initiatique, qui revient et qui commet un acte violent", résume le criminologue.

Ce qui le distingue, c’est qu’il n’a pas organisé pas sa propre mort, n'est pas mort en martyr. "Il aurait pu essayer d’aller à la confrontation au moment de son arrestation, il ne l'a pas fait", constate Michaël Dantinne. En outre, contrairement aux autres terroristes qui ont survécu à leur acte, Mehdi Nemmouche ne se terre pas dans le silence. "Là c’est plutôt quelqu’un qui pourrait parler, être plus volubile [...] On ne sait pas trop où ça va nous entraîner", souligne-t-il.

"La défense estime qu’il ne s’agit pas d’un attentat, est-ce que cet argument est acceptable selon vous ?", interroge Alix Battard.

"Ce qui caractérise un attentat, c’est extrêmement compliqué. Ce n’est pas seule la présence ou l’absence de revendications qui le détermine, on a des sous-revendications et des sur-revendications. Il y a les motivations de l’auteur mais il peut aussi mentir. Il y a le modus operandi, les allégeances. On comprend les intérêts que ça peut présenter. On va vraisemblablement vers quelque chose de très hybride comme défense, teintée de ‘ce n’est pas un attentat, de services secrets, de complotisme, etc. Ça va certainement un peu troubler les choses mais c’est aussi le bain d’idées. Ce type d’individus est immergé dans un processus de radicalisation."