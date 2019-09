Première extermination d'un nid de frelons asiatiques par les pompiers de Bruxelles

(Belga) L'équipe ART (Animal Rescue Team) des pompiers de Bruxelles a procédé dimanche à l'extermination d'un nid de frelons asiatiques, un insecte représentant une menace pour la survie des abeilles en Belgique. Le nid était installé dans un arbre à une hauteur d'environ 15 mètres. "Cette extermination de frelons asiatiques est certainement une première bruxelloise pour un corps de pompiers, et probablement également une première nationale", a indiqué lundi un porte-parole des pompiers de Bruxelles.

"Dans le courant de la semaine passée un pompier, membre de l'équipe ART, a remarqué la présence de frelons asiatiques dans la Région bruxelloise. Samedi, un instructeur de l'équipe ART est alors parti à la recherche du nid et l'a effectivement localisé dans un arbre à une hauteur d'environ 15 mètres", a expliqué le porte-parole. "Dimanche, les intervenants ont tout d'abord fait usage d'un élévateur pour se rapprocher du nid et ont injecté, avec une perche de 5 mètres, l'insecticide dans le nid. La même opération a été répétée du sol, cette fois-ci avec une perche de 22 mètres", a relaté le porte-parole. Il s'agissait d'une première pour l'équipe ART, nouvellement créée au sein du Service d'Intervention et d'Aide Médicale Urgente (Siamu) de Bruxelles. (Belga)