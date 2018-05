Près de 250 personnes ont marché en hommage à 'Lamine' à Roulers

(Belga) Près de 250 personnes ont participé samedi à Roulers à une marche organisée en hommage à Moïse Bangoura, également surnommé 'Lamine'. L'homme de 27 ans originaire de Guinée est décédé le 7 mai dernier à la suite d'une intervention de la police pour l'expulser de son domicile.

Le 7 mai dernier, Moïse Bangoura a été mis à la porte de son domicile à Roulers par un huissier de justice et la police. Le jeune homme a résisté farouchement. Des policiers supplémentaires ont dû être appelés. 'Lamine' a finalement pu être maîtrisé, mais est il est décédé sur place à la suite de l'intervention. Selon le parquet de Courtrai, rien n'indique une violence policière excessive. L'autopsie a révélé plus tard que la victime n'avait subi aucune fracture. La famille et les amis de Moïse Bangoura rejettent ces déclarations et veulent connaître les détails de l'enquête. Par l'organisation de cette marche commémorative, ils souhaitent aussi protester contre les violence policières. "Nous souhaitons des réponses rapidement", a expliqué l'un des organisateurs de la marche, convaincu que 'Lamine' est décédé des suites de violences de la police. "Toutes les personnes présentes savent ce qu'il s'est vraiment passé." (Belga)