Procès à Liège: emprisonné pour violences conjugales, il sort de prison, se rend chez son ex-compagne et la frappe à nouveau

Un habitant de Roulers âgé de 31 ans a été condamné lundi par le tribunal correctionnel de Liège à 24 mois de prison avec sursis pour les trois quarts de la peine après avoir commis des faits de violences conjugales. L'homme avait été violent dès sa sortie de prison, où il avait purgé une peine pour des faits identiques.



Le prévenu avait été condamné en juillet 2018 à 18 mois de prison avec sursis pour la moitié de la peine après avoir commis, en mai 2018, des faits de coups et blessures contre son ex-compagne âgée de 31 ans.

Dès sa remise en liberté après avoir purgé sa peine, le prévenu s'était rendu chez cette ex-compagne et lui avait porté de nouveaux coups. La jeune femme avait été hospitalisée, après avoir accouché. Les médecins avaient constaté, au lendemain d'une visite du prévenu, qu'elle portait d'importants hématomes à la tête, au cou et au thorax, et qu'elle semblait effrayée par la présence de son ex-compagnon. La victime avait finalement profité de la présence de la police pour révéler les faits et pour signifier au prévenu la fin de leur relation.

Dans son jugement, le tribunal a souligné que le prévenu avait porté des coups à la victime à de nombreuses reprises et que ces faits avaient été commis immédiatement à sa sortie de prison. En état de récidive légale, le prévenu a été condamné à une peine de 24 mois de prison avec sursis pour les trois quarts. Le juge a estimé que l'octroi d'un sursis est de nature à inciter le prévenu à gérer sa violence et à prendre ses distances avec la victime.