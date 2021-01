Procès à Mons: une maison de l'horreur à La Louvière, deux enfants ont fini par parler

(c) ISOPIX

Le tribunal correctionnel de Mons se penche sur un dossier qui dépasse l'entendement. Durant une dizaine d'années, un homme a fait vivre un véritable enfer à ses enfants qui ont subi des coups et des viols.

Le tribunal correctionnel de Mons doit rendre son jugement aujourd'hui pour des actes particulièrement abominables. C'est dans le huis clos d'une maison d'une cité de La Louvière que les faits se sont déroulés. Un père décrit par les expert psychiatres comme un dangereux pervers à la recherche de tout puissance, vivait avec son épouse, ses maitresses et leurs enfants. Toute la famille était sous sa coupe. Selon les témoins, durant une dizaine d'années, il a imposé des relations sexuelles entre les enfants, leur mère et leurs belles-mères. Lui, quand il ne faisait que regarder, était armé d'un couteau ou d'un fusil pour faire obéir ses victimes. Si les enfants refusaient de se soumettre, ils étaient battus. Le père avait coupé ses victimes du monde extérieur et instauré un climat de terreur. En 2019, deux enfants ont trouvé le courage de parler au centre PMS de leur école.

Dans son réquisitoire, le parquet a parlé d'un niveau de cruauté inconcevable. Le ministère public a requis une peine de 15 ans de prison contre le père et des peines allant de 3 à 5 ans contre sa femme et ses maitresses.