Procès Abdeslam - L'avocat de Sofien Ayari confirme qu'il ne fera pas appel pour la fusillade rue du Dries

(Belga) L'un des conseils de Sofien Ayari, Me Isa Gultaslar, a confirmé à l'agence Belga mardi vers 22h40, que son client ne fera pas appel de sa condamnation à 20 ans de prison par le tribunal correctionnel de Bruxelles début avril dernier. Sofien Ayari et Salah Abdeslam ont tous deux été condamnés à 20 ans de prison pour la fusillade de la rue du Dries survenue à Forest, le 15 mars 2016.

Ni Salah Abdeslam ni Sofien Ayari ne fera donc appel du jugement prononcé le 23 avril dernier par le tribunal correctionnel de Bruxelles. Les juges ont condamné les deux hommes à 20 ans de prison, à 12.000 euros d'amende et leur a interdit l'exercice de leurs droits civils et politiques. Ils ont estimé que l'intention homicide était établie, compte tenu de la nature des armes utilisées, du nombre de balles tirées, 34 au total, et du fait qu'un policier a été touché sur le côté de la tête. Quant au caractère terroriste de cet acte, les juges ont estimé qu'il était clairement établi. "Lors de la perquisition (dans l'appartement de la rue du Dries) le contexte était celui des attentats de Paris et les polices belge et française étaient assidûment à la recherche de Salah Abdeslam", ont-ils exposé dans leur jugement. Pour rappel, le 15 mars 2016, une fusillade avait eu lieu entre des policiers belges et français et les occupants d'un appartement rue du Dries à Forest. Plusieurs policiers avaient été blessés et un des occupants de l'appartement, Mohamed Belkaid, avait été tué. Les deux autres occupants, Sofien Ayari et Salah Abdeslam, étaient parvenus à s'échapper. Ils avaient été arrêtés quelques jours plus tard. (Belga)