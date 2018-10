Procès d'un homme de Grâce-Hollogne: il incitait de jeunes adolescents à se dénuder devant webcam

Trois ans avec sursis requis devant le tribunal correctionnel de Liège contre l'abuseur de quatre garçons sur Internet.

Le parquet a confirmé, vendredi devant le tribunal correctionnel de Liège, son réquisitoire portant sur une peine de trois ans de prison assortie d'un sursis et de mesures probatoires contre un habitant de Grâce-Hollogne âgé de 25 ans et poursuivi pour avoir facilité la débauche de quatre garçons sur Internet. Le prévenu ne présenterait qu'un risque moyen de récidive. Les faits commis entre 2013 et 2015 avaient été découverts par la mère d'un des jeunes garçons victimes des agissements du prévenu. En novembre 2015, cette dame avait décidé de vérifier le compte Facebook de son fils et avait découvert des conversations tendancieuses. Elle avait virtuellement pris la place de son fils dans une conversation et avait été choquée de découvrir que son interlocuteur lui proposait de participer à des séances de webcam à caractère sexuel.

L'enquête avait démontré que le prévenu avait pour habitude de contacter sur Internet de jeunes garçons mineurs d'âge et de leur proposer d'envoyer des photos de nus ou de participer à des séances de webcam dénudées. Il réalisait généralement ses demandes à travers un jeu intitulé "cap ou pas cap ?", auquel les jeunes ne se dérobaient pas.Quatre jeunes garçons, âgés de 12 à 15 ans, avaient été ciblés par les faits. Vingt-et-un autres mineurs figuraient dans les contacts du prévenu.

Un service spécialisé dans le traitement des délinquants sexuels a déterminé que le prévenu ne présente qu'un risque moyen de récidive et qu'il est apte à se soumettre à des conditions probatoires. Son avocat a sollicité la suspension probatoire du prononcé.Le jugement sera prononcé le 16 novembre.