Procès d'un jeune policier carolo qui voulait tuer les compagnons de son ex: "C'était obsessionnel"

Lors de son procès mercredi, Thomas, policier à Charleroi depuis deux ans, a reconnu qu'il voulait se débarrasser de deux compagnons de son ancienne copine, rapportent nos confrères des journaux SudPresse. "Oui, en 2016, je voulais tuer Grégory et Lionel, les compagnons de mes ex. J’ai préparé des plans pour y arriver. C’était obsessionnel", a-t-il admis. La concrétisation de ses intentions a été rendue impossible par le... FBI. La police fédérale américaine l'a repéré en septembre 2016 sur le darknet (l'internet "anonyme" en marge du web, où on peut acheter tous les produits illégaux possibles comme de la drogue ou des armes) où il commandait des grenades. Elle a prévenu la police belge qui a effectué une perquisition chez celui qui était membre du GSA (Groupe de sécurisation et d’Appui) à la police de Charleroi, poursuit SudPresse. Un pistolet ainsi que des notes inquiétantes sur papier y ont été découverts, menant à son interpellation et aujourd'hui, deux ans après, son jugement.