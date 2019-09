Procès d'un pédophile récidiviste à Liège: il prétend cette fois qu'il pourchassait un pédophile...

Un Liégeois âgé de 47 ans a été condamné vendredi par le tribunal correctionnel de Liège à une peine de quatre ans de prison avec sursis pour un quart (trois ans fermes) pour des faits de diffusion et de détention de matériel à caractère pédophile. Pour justifier la découverte de 1.500 images et de 300 films sur son ordinateur, le prévenu avait prétendu qu'il traquait les pédophiles sur Internet.



Les faits s'étaient déroulés entre septembre 2016 et février 2019. Durant cette période, le prévenu avait diffusé des images à caractère pédophile et téléchargé quelques 1.500 images et 300 films sur son ordinateur.

La police suisse avait initié l'enquête en avertissant la police belge qu'elle avait découvert un échange de fichiers à caractère pédopornographique entre différents utilisateurs d'une plateforme où il est possible de discuter et d'échanger des fichiers.

Parmi les images impliquant des mineurs d'âge se retrouvaient des clichés explicites, dont certains impliquant les enfants dans des faits de sadomasochisme, dans des relations homosexuelles et dans des relations sexuelles avec des adultes.

Le prévenu avait déjà été condamné pour des faits similaires en 2018. Sur Skype, il se faisait passer pour un garçon âgé de 11 à 17 ans et avait contacté quarante interlocuteurs différents. Il y évoquait notamment ses fantasmes de viols sur les enfants de ses correspondants.

Pour justifier son comportement, le prévenu avait d'abord soutenu qu'il faisait la chasse sur Internet aux prédateurs sexuels et aux pédophiles. Mais il n'avait jamais rien dénoncé à la justice. Il avait finalement avoué les faits devant le tribunal.

Le tribunal l'a condamné à une peine de quatre ans de prison avec sursis pour un quart et à une amende de 1.000 euros avec sursis partiel.