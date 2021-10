Procès de l'horreur à Liège: Emile, déficient mental, mort d'une "destruction cérébrale" à coups de marteau pour... lui voler sa voiture

La cour d'assises de Liège entamera mercredi à 14h00 le procès de Michel Den Hondt et de Damien Nagy-Bonnecaze-Laborde, tous deux accusés d'avoir commis un meurtre pour faciliter le vol ou en assurer l'impunité. Emile Beauvin, un Liégeois âgé de 59 ans, a été tué après le vol de sa voiture en mai 2018. Le procès débutera par la constitution du jury.

Michel Den Hondt, un Liégeois de 48 ans, a fixé rendez-vous à Emile Beauvin, souffrant de déficience mentale, le matin du 4 mai 2018, deux jours après avoir fait sa connaissance dans un café de Liège. Selon certains éléments de l'enquête, Michel Den Hondt l'aurait agressé pour lui voler sa voiture. Il l'aurait ensuite transporté alors qu'il était toujours vivant et aurait obtenu l'aide de Damien Nagy, un Aubelois de 31 ans, pour faire disparaître le corps. Les deux accusés se sont rendus dans un endroit désert et isolé de Bierset pour y abandonner Emile Beauvin, qui était encore en vie lorsqu'il a été déposé. L'homme aurait reçu les derniers coups de la part des deux accusés avant d'être abandonné sous des branchages et des détritus. Michel Den Hondt aurait aussi tenté de l'égorger. Emile Beauvin est décédé d'une destruction cérébrale après avoir reçu une multitude de coups au visage et au crâne, dont des coups de marteau. Son appartement a en outre été volontairement incendié dans l'après-midi.

Michel Den Hondt a contesté les faits lors de l'enquête tandis que Damien Nagy dit y avoir participé parce qu'il était sous l'influence et la menace de l'accusé. Tous deux sont poursuivis par la substitute Christine Pevée.

Michel Den Hondt sera défendu par Me Molders-Pierre et Me Gorlé, Damien Nagy par Me Rodeyns et Me Simonis, et les parties civiles par Me Baldo. Le procès présidé par Annick Jackers devrait durer deux semaines et débutera mercredi à 14h00 par la constitution du jury. Les débats au fond débuteront le mardi 2 novembre à 09h00.