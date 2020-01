Procès de la "voleuse de nains jardins" à Liège: derrière l'aspect insolite, la manifestation d'une grande précarité

Le tribunal de Liège a donné son verdict ce matin dans l'affaire de vols de nains de jardin dans la nuit du 14 au 15 octobre dernier à Oupeye. La dame qui a commis les faits a été condamnée à 8 mois de prison avec sursis, avec obligation de suivre un traitement psychologique. Interrogé par notre journaliste Vincent Jamoulle, l'avocat a expliqué l'acte de sa cliente par la précarité dans laquelle elle vit. Soumise à un règlement collectif de dettes et vivant seule, la prévenue a subi une panne de courant, d'ailleurs toujours pas rétablie, ce qui l'avait poussée à voler des nains lumineux aux alentours pour s'éclairer, avance son avocat. Celui-ci précise que sa cliente avait rapidement tout rendu et s'était excusée. La condamnée connait des problèmes psychologiques et a des antécédents.