Procès des attentats à Bruxelles - Cinq accusés de Paris seront bien transférés en Belgique en juillet

(Belga) Les accusés dans le procès des attentats de Paris toujours en cours et actuellement détenus en France seront remis à la Belgique, durant l'été, pour le procès belge procès des attentats de Bruxelles, rapportent lundi Sudinfo.

Cinq accusés actuellement présents au procès des attentats de Paris sont concernés par le procès belge. Il s'agit de Salah Abdeslam, Mohamed Abrini, Sofien Ayari, Osama Krayem et Ali El Haddad Asufi. Le retard pris par le procès des attentats de Paris, en raison du Covid-19, n'aura pas d'incidence sur la tenue du procès belge, a confirmé au média le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Le procès débutera donc comme prévu le 10 octobre, "sauf si le Covid devait changer la donne mais actuellement, on est toujours sur ce planning-là", dit-il. "Et les accusés seront transférés à la Belgique dans le courant du mois de juillet", ajoute le ministre. (Belga)