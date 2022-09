Procès des attentats à Bruxelles - Le parquet fédéral fait arrêter les frères Farisi

(Belga) Le parquet fédéral a ordonné l'arrestation des frères Smaïl et Ibrahim Farisi, à l'approche imminente de l'audience introductive du procès des attentats de Bruxelles, a indiqué le parquet fédéral cité par Le Soir mercredi. Ils étaient les seuls des neuf accusés à devoir comparaître libres.

Si Smaïl a été arrêté dans la journée et se trouve déjà en prison, son frère Ibrahim n'a pas été interpellé à l'heure d'écrire ces lignes. "Je suis libre depuis 6 ans et du jour au lendemain on me remet en prison ? C'est de la folie !", a réagi Ibrahim Farisi au journal Le Soir. "J'accepterai l'incarcération, mais pas ce [mercredi] soir. Je ne veux pas passer la nuit au cachot", conclut celui qui est renvoyé aux assises pour participation aux activités d'un groupe terroriste. "Pour l'un des deux frères [Smaïl, NDLR], le parquet fédéral considère qu'il est logique de procéder à une prise de corps dans la mesure où tous les autres inculpés pour 'assassinats terroristes' se trouvent en détention", commente un porte-parole du parquet fédéral. "Pour le second, je ne ferai pas de commentaire, surtout qu'il n'a pas encore été interpellé. Mais c'est à la cour d'assises ensuite de statuer sur une éventuelle requête de remise en liberté." (Belga)