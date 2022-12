Procès des attentats à Bruxelles - Mohamed Abrini de retour dans la salle; les enquêteurs abordent la 2e explosion à Zaventem

(Belga) Mohamed Abrini, qui avait quitté la salle d'audience au procès des attentats du 22 mars 2016 en début de matinée, jeudi, a décidé de reprendre place dans le box des accusés détenus lors d'une interruption des débats. Il a expliqué, via son avocate, se "sentir mieux" et donc préférer reprendre sa place. Osama Krayem, qui avait lui aussi, choisi de quitter la salle d'audience jeudi matin, n'y est, lui, pas revenu.

Lors des audiences des deux dernières semaines, l'accusé avait, la plupart du temps, décidé de quitter la salle en début de journée, pour ne pas y revenir. Mardi, lors de la constitution des parties civiles, tous les accusés détenus étaient restés dans le box. Le lendemain, mercredi, Mohamed Abrini avait toutefois fait un choix inverse. Celui qui est également appelé "l'homme au chapeau", qui avait finalement refusé de se faire exploser à l'aéroport de Zaventem et y avait abandonné dans le hall des départs le chariot qu'il poussait avec la troisième bombe, va donc pouvoir assister à la suite de l'explication des enquêteurs de la section criminelle de la police fédérale (DR6) et du laboratoire scientifique et technique. Après avoir évoqué le lieu de la première explosion, ceux-ci ont commencé à détailler leurs premières constatations à l'endroit de la seconde déflagration, situé près de la rangée 4, entre les escalators et ascenseurs et l'une des entrées du hall des départs. (Belga)