Sept femmes et cinq hommes ont été désignés mercredi soir, vers 22h00, pour constituer le jury du procès des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles et Zaventem, après un tirage au sort parmi 293 candidats-jurés et les récusations de la défense ainsi que du ministère public. Le tirage au sort se poursuit pour sélectionner 24 jurés suppléants. (Belga)