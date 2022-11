Procès des attentats à Bruxelles - Tous les jurés, effectifs et suppléants, ont été désignés mercredi soir vers 23h15

(Belga) La cour d'assises de Bruxelles a terminé, mercredi vers 23h15, le tirage au sort de tous les jurés dans le procès des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles. Sept femmes et cinq hommes seront les jurés effectifs. Par ailleurs, 24 personnes supplémentaires, 15 hommes et neuf femmes, ont été sélectionnées pour être jurés suppléants.

Le jury ainsi constitué a prêté serment dans la foulée et devra juger de la culpabilité ou non des dix accusés à l'issue de ce procès qui devrait durer entre six et neuf mois. La cour a entendu, mercredi entre 10h20 et 19h00, toutes les demandes de dispense soumises par de nombreux citoyens qui étaient appelés pour être tirés au sort en vue de constituer le jury du procès des attentats. Au total, 1.000 personnes avaient été convoquées. Quelque 339 personnes avaient été dispensées avant l'audience et 200 de plus l'ont été durant celle-ci, principalement pour des motifs médicaux, mais aussi pour des motifs privés, en particulier des vacances réservées avant la convocation mais aussi pour des liens personnels avec des victimes ou des avocats. Au total, l'urne de tirage au sort contenait 293 noms de candidats-jurés. Durant la sélection, le parquet et la défense ont respectivement récusé 18 et 17 candidats. Le procès peut donc désormais réellement démarrer. L'audience de lundi 5 décembre servira à vérifier l'identité de toutes les parties et à donner les éclaircissements nécessaires à ces dernières ainsi qu'au jury. La lecture de l'acte d'accusation débutera le mardi 6 décembre.