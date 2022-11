Procès des attentats de Bruxelles : le nouveau box des accusés a été installé, près d'un demi-million d'euros déboursé

Le nouveau box pour les accusés du procès des attentats de Bruxelles a été construit. Le ministère de la Justice a dévoilé quelques photos. Ces travaux d’adaptation coûteront environ 235.000 euros. C’est le chiffre communiqué par l’administration. Si on ajoute le prix de la construction initiale, 250.000… le prix total de ce box est de près d’un demi-million d’euros à charge du contribuable.

Le procès des auteurs et co-auteurs présumés des attentats devait débuter le 13 octobre, mais il a été repoussé au 5 décembre en raison d'un box des accusés non conforme qui a dû être réaménagé. Le 16 septembre, la présidente de la cour d'assises a ordonné que le box qui avait été construit spécialement pour ce procès, divisé en neuf compartiments hermétiques, soit démonté et reconstruit. En cause, il violait plusieurs articles de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. Il ne permettait notamment pas un contact direct entre les accusés et leurs avocats.