Procès des attentats de Bruxelles: les fouilles corporelles quotidiennes des accusés ne sont plus possibles

Les accusés du procès des attentats de Bruxelles continueront de porter un masque occultant durant les transferts entre la prison et la salle du Justitia ou se déroule le procès. Par contre, les fouilles à nu et les génuflexions ne peuvent pas être systématiques. La chambre des référés du tribunal de Bruxelles a rendu son ordonnance ce matin. Pour rappel, plusieurs des accusés se plaignaient de leurs conditions de transfert et avaient demandé au tribunal de les alléger. Ce sera donc partiellement le cas.