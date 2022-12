Procès des attentats de Bruxelles: malade, Salah Abdeslam est absent à l'audience aujourd'hui

Malade, Salah Abdeslam n'était pas présent au Justitia à l'entame de la reprise, lundi matin, du procès des attentats de Bruxelles de mars 2016. Hervé Bayingana Muhirwa, autre accusé, est également souffrant mais a, lui, fait le déplacement jusqu'au palais de justice installé dans l'ancien siège de l'Otan à Haren.

L'ensemble des accusés détenus, installés dans le box, a décidé de retourner en cellule et de ne pas assister à la poursuite de la lecture de l'acte d'accusation prévue lundi. Selon la présidente de la cour, elle-même touchée, "un virus circule" au sein de la magistrature, des greffiers, des avocats et des accusés. Elle envisagera, lundi midi, un éventuel ajournement du procès jusque lundi prochain. Cette semaine, des audiences n'étaient prévues que lundi et mardi.